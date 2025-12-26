В Петербурге нашли способ сделать термоядерные реакторы безопаснее

Токамаки — это тороидальные (похожие на «бублик») установки, где мощные магнитные поля удерживают раскаленную плазму с температурой в сотни миллионов градусов, не давая ей касаться стенок. В них воссоздаются условия, подобные процессам на Солнце, для получения энергии термоядерного синтеза. Альфвеновские колебания, возникающие в такой плазме, обладают двойственным эффектом. С одной стороны, они помогают переносить энергию, но с другой — могут вызывать мощные выбросы плазмы и значительные потери тепла, что грозит повреждением установки. Поэтому крайне важно научиться управлять ими.