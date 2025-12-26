Врач назвал единственный надежный способ борьбы с похмельем

«Надеяться на лекарства и БАДы не только легкомысленно, но и опасно. Эти средства никак не влияют на основное негативное влияние алкоголя на организм, включая повреждение сердечно-сосудистой системы, печени и мозга, и даже способны усилить это воздействие», — предупредил специалист.