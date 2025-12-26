Журналистов РИА Новости наградили за вклад в развитие гражданского общества

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Журналистов РИА Новости наградили в Общественной палате РФ (ОП РФ) за большой вклад в развитие гражданского общества в Российской Федерации и информационную поддержку деятельности ОП РФ.
В пятницу в Москве в ОП РФ прошла церемония награждения представителей средств массовой информации. Награды вручал заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
«Если любое событие не освещается, его нет. Вот так устроена наша жизнь. Конечно, этот год для нас особый, 20 лет Общественной палаты Российской Федерации, вы освещали и 20-летие нашей деятельности в этом году, и события (ведомства — ред.), и форум “Сообщество”, и наших многих активных членов Общественной палаты, их позицию. Вам низкие поклоны, огромная благодарность за то, что вы делаете», — сказал Гриб в ходе церемонии.
Благодарности ОП РФ получили корреспондент общественно-политической редакции Дмитриева Анастасия, Начальник управления общероссийской информации Главной дирекции информации Юлия Оглоблина.