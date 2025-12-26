Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

«Работы были проведены в сроки, как мы договаривались. Вокзал получился красивым. Хотел, пользуясь случаем, поблагодарить “Российские железные дороги” за совместную прекрасную работу, пожелать в следующем году новых успехов. Тем более, что в следующем году у нас разворачиваются огромные работы на ВСМ и на других московских вокзалах. Так что у нас работы предстоит много. Я надеюсь, что у нас все получится», — добавил он.