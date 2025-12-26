Второй «Метеор» поставят в Ростовскую область

Напомним, соглашение о поставке судов было подписано в 2023 году. Сейчас по Дону курсируют «Валдаи» и «Метеор». С 2024 по 2025 годы на водном транспорте выполнили более 3 тысяч рейсов и перевезли свыше 54 тысяч пассажиров в границах Азово-Донского бассейна, а также в акваториях портов Ростова-на-Дону и Азова. Перевозки выполняет СПК «Дон».