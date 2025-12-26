Ричмонд
Премьера третьего фильма «Аватар» перенесена в Беларуси

В Беларуси перенесли премьеру третьего фильма «Аватар».

Источник: Комсомольская правда

Премьеру третьего фильма «Аватар» перенесли в Беларуси, сообщает билетный сервис ByCard.

Третья часть фантастической саги Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» вышла на большие экраны. В ограниченном прокате в США и Франции картину показали в начале декабря, а основные показы по франшизы всему миру начались с 19 декабря.

Премьера третьего «Аватара» в Беларуси анонсировалась на 27 декабря. Но по не названным причинам ее перенесли на 8 января 2026 года.

— Купившие заранее билеты зрители могут вернуть деньги в зависимости от способа, которым совершалась оплата, — прокомментировали в ByCard.

Ранее стало известно, что умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова, которая снималась в белорусском фильме «Сын за отца».

