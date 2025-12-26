Ричмонд
Француз с пистолетом задержан на границе Беларуси

Белорусские таможенники задержали на границе француза с пистолетом.

Источник: Комсомольская правда

При пересечении белорусско-литовской границы был задержан гражданин Франции с пистолетом. Подробности сообщили в Государственном таможенном комитете.

Инцидент произошел в погранпункте «Каменный Лог», куда француз приехал рейсовым автобусом. Иностранец проследовал по зеленому коридору, однако технические средства контроля сработали из-за наличия металлических предметов у досматриваемого.

При дальнейших таможенных операциях гродненские таможенники обнаружили у иностранца пистолет Walthermod.9 с пятью патронами в обойме.

Экспертиза указала на пригодность пистолета для стрельбы. При этом исследуемые 6,35-миллиметровые патроны «браунинг» эксперты признали боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию.

В отношении задержанного француза возбудили уголовное дело (ч.1 ст. 333−1 Уголовного кодекса Беларуси).

Тем временем Минобороны Беларуси заявило о напряженной обстановке на западном направлении.

И мы писали, что ГАИ сказала, что делать белорусским водителям из-за ухудшения условий на дорогах.