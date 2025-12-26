Француз с пистолетом задержан на границе Беларуси

При пересечении белорусско-литовской границы был задержан гражданин Франции с пистолетом. Подробности сообщили в Государственном таможенном комитете.
Инцидент произошел в погранпункте «Каменный Лог», куда француз приехал рейсовым автобусом. Иностранец проследовал по зеленому коридору, однако технические средства контроля сработали из-за наличия металлических предметов у досматриваемого.
При дальнейших таможенных операциях гродненские таможенники обнаружили у иностранца пистолет Walthermod.9 с пятью патронами в обойме.
Экспертиза указала на пригодность пистолета для стрельбы. При этом исследуемые 6,35-миллиметровые патроны «браунинг» эксперты признали боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию.
В отношении задержанного француза возбудили уголовное дело (ч.1 ст. 333−1 Уголовного кодекса Беларуси).
