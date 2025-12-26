В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов

В ведомстве уточнили, что недавно в перечень были включены препараты для терапии анемии, ассоциированной бета-талассемией, а также вызванной миелодиспластическим синдромом, для лечения пациентов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза, для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита, для лечения рака молочной железы, рака пищевода, рака носоглотки, рака предстательной железы, рака легкого, а также для снижения продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.