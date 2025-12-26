На дороге в Башкирии возникла угроза жизни граждан: в ситуацию пришлось вмешаться прокурорам

В Янаульском районе Башкирии после вмешательства прокуратуры был отремонтирован аварийный участок автодороги. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка выявила, что на трассе Уфа — Бирск — Янаул, обслуживаемой ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан», имелись многочисленные повреждения покрытия, размеры которых превышали допустимые нормы.
При этом ответственная организация не принимала своевременных мер для проведения качественного ремонта. Такое состояние дорожного полотна создавало реальный риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и представляло угрозу для жизни и здоровья водителей и пассажиров.
Прокуратура внесла представление руководителю учреждения с требованием устранить нарушения. После вмешательства надзорного органа необходимые ремонтные работы были выполнены, и опасный участок дороги приведен в нормативное состояние.
