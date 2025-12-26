Правда ли, что гонконгский грипп приводит к потере слуха?

Хотя потеря слуха после болезни сейчас у всех на слуху, для гриппа гораздо более типичны и опасны другие осложнения: вирусная пневмония, поражение сердца, нервной системы (менингит, энцефалит) или вторичные бактериальные инфекции (бронхит, синусит). Помимо этого грипп, как и любая другая системная инфекция, может вызвать астенический синдром — это общее истощением ресурсов организма после борьбы с вирусом. Он проявляется усталостью, небольшим повышением температуры, «туманом в голове»).