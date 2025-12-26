Правда ли, что гонконгский грипп приводит к потере слуха?

Любой грипп, в том числе и гонконгский (H3N2) — это тяжелое заболевание, которое может вызывать осложнения. Потеря слуха — одно из них, не самое частое и не самое опасное.
Об этом aif.ru рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.
Есть два основных механизма, которые приводят к потере слуха после перенесенного гриппа.
Отит или тубоотит — вирус вызывает воспаление и отёк в среднем ухе или евстахиевой трубе (канале, соединяющем ухо с носоглоткой). При правильном лечении это полностью обратимо.
Редкий и более серьёзный случай — неврит слухового нерва. Вирус или воспаление могут повредить сам нерв и восстановление слуха после такого осложнения может быть неполным.
Хотя потеря слуха после болезни сейчас у всех на слуху, для гриппа гораздо более типичны и опасны другие осложнения: вирусная пневмония, поражение сердца, нервной системы (менингит, энцефалит) или вторичные бактериальные инфекции (бронхит, синусит). Помимо этого грипп, как и любая другая системная инфекция, может вызвать астенический синдром — это общее истощением ресурсов организма после борьбы с вирусом. Он проявляется усталостью, небольшим повышением температуры, «туманом в голове»).