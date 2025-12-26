В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы и гололед

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мороз до минус 10 градусов, снегопады и гололедица ожидаются в последние дни декабря в Москве, сугробы продолжат постепенно расти, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы до минус 5 — минус 10. Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 сантиметров, продолжат постепенно расти. Достойный зимний финал и лучшая в мире русская зима уходящего года», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в субботу, в тылу циклона, преимущественно ночью и утром пройдут скоротечные снежные заряды небольшой интенсивности, немного похолодает, в течение суток температура воздуха от 0 до минус 3, на дорогах образуется гололедица.
«В воскресенье на Москву выйдет очередной циклон, который принесет более мощную порцию снегопадов. Столбики термометров опустятся вниз до минус 3 — минус 6», — уточнил Тишковец.