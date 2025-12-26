20-километровый затор сохраняется на М-4 в Ростовской области после ДТП

Напомним, ранее в районе 858 км трассы М-4 «Дон» произошли две дорожные аварии. После этого движение существенно осложнилось. Сначала водителей предупреждали о том, что проезд в южном направлении перекрыт и просили пользоваться альтернативным маршрутом через 856 и 861 км автодороги.