20-километровый затор сохраняется на М-4 в Ростовской области после ДТП

Дорожный затор на трассе М-4 «Дон» в районе города Миллерово Ростовской области увеличился во второй половине дня 26 декабря. Об этом можно судить по электронным интернет-картам.
Общая протяженность пробки — около 20 км: немногим более 9 км в сторону Ростова-на-Дону и примерно 11 км во встречном направлении.
Напомним, ранее в районе 858 км трассы М-4 «Дон» произошли две дорожные аварии. После этого движение существенно осложнилось. Сначала водителей предупреждали о том, что проезд в южном направлении перекрыт и просили пользоваться альтернативным маршрутом через 856 и 861 км автодороги.
По обновленной информации Госавтоинспекции, движение в районе ДТП осуществляется по правой полосе.
