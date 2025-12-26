В какой таре лучше покупать и хранить красную икру?

Жестяная банка надежно защищает красную икру от солнечного света. Ее изготавливают из пищевой стали с лаковым покрытием. Однако даже небольшое повреждение внутреннего защитного слоя приводит к миграции в продукт ионов олова, алюминия или железа, а это, по мнению химика, потенциально опасно для здоровья. Кроме того, есть вероятность электрохимической коррозии металла, для которого икорный рассол считается агрессивной средой. При покупке обращайте внимание на целостность тары (без вмятин и вздутия).