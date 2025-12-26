В какой таре лучше покупать и хранить красную икру?

Стеклянная, жестяная или пластиковая? На вкус красной икры может повлиять не только качество сырья, но и тара, в которой ее продают. По словам кандидата химических наук, доцента кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, у каждого материала есть свои физико-химические особенности взаимодействия с продуктом.
На что обращать внимание при прикупке красной икры в стеклянной банке?
Преимущество стеклянной банки, по словам Дорохова, заключается в том, что она не передает красной икре никаких посторонних запахов и благодаря своей прозрачности позволяет покупателю «показать товар лицом». При этом, возможность пропускать свет, может запустить фотоокислительный процесс в самом продукте, как следствие, — прогорклый вкус.
«Поэтому икру в стекле необходимо хранить в темноте, а при покупке обращать внимание на наличие картонной коробки или специального светонепроницаемого покрытия на самой банке», — посоветовал эксперт.
В чем плюсы и минусы жестяной банки?
Жестяная банка надежно защищает красную икру от солнечного света. Ее изготавливают из пищевой стали с лаковым покрытием. Однако даже небольшое повреждение внутреннего защитного слоя приводит к миграции в продукт ионов олова, алюминия или железа, а это, по мнению химика, потенциально опасно для здоровья. Кроме того, есть вероятность электрохимической коррозии металла, для которого икорный рассол считается агрессивной средой. При покупке обращайте внимание на целостность тары (без вмятин и вздутия).
В чем опасность пластиковых контейнеров?
Дорохов отметил, что покупать икру в пластиковом контейнере можно лишь в том случае, если вы уверены в качестве продукта и планируете его быстро съесть.
«Главный риск пластиковых контейнеров — возможная миграция низкомолекулярных органических соединений из самого пластика в жировую фазу икры, особенно при длительном хранении или нарушении температурного режима», — подчеркнул Дорохов.
В чем хранить красную икру?
Важно хранить продукт в холоде при температуре от −4 до −6°C, но ни в коем случае не в морозилке (иначе у икринок полопается оболочка и изменится текстура), и не в тепле (положительные температуры провоцируют бурные химичекие реакции, нарушая микрофлору продукта).
Если вы решили приобрести красную икру про запас, то для длительного хранения эксперт советует выбирать жестяную банку, а если планируете съесть ее в ближайшее время — стеклянную или пластиковую.
Хранить икру в открытой жестяной банке не рекомендуется. Лучше переложите ее в чистую стеклянную емкость с крышкой.