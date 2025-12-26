Татарстанское ООО попало в реестр «плохишей», не выполнив контракт для Омска

Омское УФАС направило сведения о ООО «Форваг» из Татарстана в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) сроком на два года. Причиной этого стал контракт с омским бюджетным учреждением.
Жалобу подало ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть», сообщив об односторонним отказе заказчика от исполнения контракта «Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом теплохода “РР-36” проекта РН-З76У/63.07. КФ» (тендер № 0352100012725000050).
По итогам торгов победителем было ООО «Форваг», с ним оформили контракт. Снижение начальной цены лота составило 63,50%.
«При осмотре места погрузки подрядчик столкнулся со сложностями заезда и маневрирования тяжелогрузного транспорта, необходимого для перевозки теплохода. Заказчик сообщил ему, что выбор места погрузки является необходимой частью технического задания к контракту. Вопрос освобождения рельсовых путей необходимо решать с собственниками территорий АО “Чайковская ремонтно-эксплуатационная база флота”.
Также заказчик указал на необходимость выполнения в срок до 20.10.2025 обязательств по контракту и предоставления информации о разработанном логистическом плане. Ответ на письмо подрядчик не представил", — уточнили в УФАС.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в Омске речник отсудил у пароходства 150 тыс. рублей за полученное профессиональное заболевание.