Уже скоро почтовые пункты Башкирии начнут работать по-другому: у отделений изменится режим работы

30 декабря и 6 января рабочий день почтовых отделений будет сокращен на один час. В дни официальных выходных — 31 декабря, 1, 2 и 7 января — почтальоны не будут доставлять письма и периодические печатные издания. При этом выплата пенсий и пособий будет производиться по графику, согласованному с отделением Социального фонда России по республике.