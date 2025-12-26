Уже скоро почтовые пункты Башкирии начнут работать по-другому: у отделений изменится режим работы

Почтовые отделения Башкирии перейдут на специальный график работы в предстоящие новогодние праздники. Как сообщает УФПС республики, 31 декабря, 1, 2 и 7 января 2026 года станут выходными днями для большинства отделений связи.
30 декабря и 6 января рабочий день почтовых отделений будет сокращен на один час. В дни официальных выходных — 31 декабря, 1, 2 и 7 января — почтальоны не будут доставлять письма и периодические печатные издания. При этом выплата пенсий и пособий будет производиться по графику, согласованному с отделением Социального фонда России по республике.
В УФПС также отметили, что для некоторых отделений, расположенных в ключевых точках или имеющих функции пунктов выдачи заказов, может быть установлен иной режим работы. Уточнить график конкретного отделения можно на официальном сайте Почты России или в ее мобильном приложении.
