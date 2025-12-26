Минлесхоз: елок к Новому году хватит всем минчанам

По данным ведомства, накануне отмечался настоящий ажиотаж на елочном базаре Минского лесхоза.
«Новогодние деревья здесь разбирали прямо “с колес”, несмотря на то, что привоз свежих елочек был организован каждые 1−1,5 часа, в том числе из других лесхозов отрасли», — сказали в министерстве.
Там также отметили, что причина такого повышенного внимания к точке лесхоза проста — цены на точках продаж у частников в разы выше.
В Минлесхозе напомнили, что новогодние деревья по низким ценам можно приобрести и на других торговых точках лесхозов в Минске — цены там демократичные.
«На фоне негативных комментариев в интернете повторно обращаем внимание, что стоимость елочек, опубликованная Минлесхозом ранее, относится исключительно к точкам лесхозов. Частные елочные базары определяют свою политику самостоятельно», — сказали в министерстве.
Там также заверили, что елок к Новому году хватит всем.