Росгвардия рассказала об уловке квартирных воров

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Квартирные воры могут использовать мешки с мусором, нитки на двери и деревья у окон, чтобы наблюдать за жильем потенциальных жертв, сообщил начальник управления вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии Александр Романенко.
«Если мы говорим о квартире, то бывает, что преступники кладут мешочек с мусором и наблюдают за ним. Если человек заходит и выходит, он обязательно его уберет. А если этот мешочек находится там на протяжении нескольких дней, то они делают определенные выводы. Могут привязывать ниточки, чтобы понять, открывалась дверь или нет. Могут использовать какие-то внешние факторы, такие как балконы, козырьки зданий, деревья, находящиеся рядом с окнами», — сказал он на брифинге, посвященном безопасности в период новогодних праздников.
Также Романенко посоветовал просить соседей или родственников, чтобы они приглядывали за квартирой и в подозрительных случаях своевременно реагировали. Кроме того, он порекомендовал поставить недвижимость, имущество и транспорт под техническую охрану Росгвардии.
«Если вы на данный момент еще не сделали этого, будьте внимательнее, обращайте внимание на определенные детали. На наших объектах и транспорте, которые находятся под нашей охраной, не допущено краж. Это главный итог нашей работы», — заключил он.