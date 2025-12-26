Из-за работ с подсветкой в Уфе перекроют участок проспекта Салавата Юлаева: ограничения продлятся целый день

В воскресенье, 28 декабря, в Уфе ограничат движение транспорта на участке проспекта Салавата Юлаева в районе транспортной развязки на Восточном выезде (улица имени города Галле). Ограничения продлятся с 09:00 до 18:00.
Как сообщает мэрия, попеременно будут перекрываться крайние правые и левые полосы в обоих направлениях. Грядущие ограничения связаны с проведением плановых работ по обслуживанию архитектурной подсветки путепровода.
