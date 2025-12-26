Плюс один. Почему в Самаре не московское время

Самара географически расположена восточнее Москвы, поэтому солнце там встает и заходит раньше. Получается, что местное время по часовому поясу UTC+4 лучше соответствует природному ритму. Если бы в Самаре использовалось московское время, рассвет летом наступал бы непривычно рано, около 3 часов ночи, а вечерело бы слишком рано.