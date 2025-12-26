В Петербурге прошел показ сериала о противостоянии КГБ и ЦРУ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Президентской библиотеке имени Ельцина в Петербурге состоялся закрытый предпремьерный показ первых двух серий исторического детектива «Ничья в пользу КГБ».
Детектив является экранизацией одноименной книги Юрия Грачева и Андрея Правова и был снят кинокомпанией «Триикс Медиа» по заказу телеканала НТВ, передает корреспондент РИА Новости.
«Сериал “Ничья в пользу КГБ” важен, прежде всего, как разговор о цене мира и личной ответственности. Это история о мужестве и отваге без внешнего пафоса — о людях, которые выполняли свой долг, понимая масштаб последствий каждого решения. Для нас было принципиально показать, что героизм часто проявляется не в громких победах, а в умении удержать баланс, сохранить хладнокровие и поставить общее выше личного. Такой взгляд на историю помогает зрителю иначе осмыслить прошлое и почувствовать связь поколений, напоминая, что безопасность страны и стабильность мира — результат ежедневного, незаметного труда», — отметила генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.
Автор повести «Ничья в пользу КГБ» и автор сценария Юрий Грачев добавил, что книга основана на реальных событиях 1986−1987 годов. «История создания такова, что один американский корреспондент описал свое видение тех событий. И хотелось более правдиво все показать», — сказал он.
По словам генерального директора Президентской библиотеки имени Ельцина Юрия Носова, этот предпремьерный показ неслучайно проходит в стенах библиотеки. «По своему профилю библиотека уделяет достаточно большое внимание одному из важнейших стратегических институтов государства — спецслужбам. У нас много проектов, связанных с этой тематикой: презентация книг выдающихся ветеранов внешней разведки, и видеолекторий, посвященный истории отечественных спецслужб», — зачитал слова Носова директор департамента просветительской работы Президентской библиотеки Игорь Солонько.
В мероприятии приняли участие около 300 человек. В их числе участники «Юнармии» и Движения Первых Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мероприятие организовано при поддержке Комитета по молодёжнойполитике Ленинградской области, Общественной организации ветеранов госбезопасности «Клуб “Дом 4”.
«Ничья в пользу КГБ» — исторический детектив о тайной войне КГБ и ЦРУ в 1986 году, накануне саммита СССР и США в Рейкьявике. Попытка сорвать переговоры о разоружении приводит спецслужбы к опасной гонке за секретными документами, случайно попавшими в руки московских преступников. На кону — не только судьбы героев, но и ход мировой истории. Продюсерами сериала «Ничья в пользу КГБ» выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Тимур Вайнштейн и Вадим Островский. Режиссёром-постановщиком стал Михаил Вассербаум. Авторами сценария стали Мария Ошмянская, Александр Иванов, Юрий Грачев. Главные роли исполнили Денис Нурулин, Даниил Степанов, Герман Чернов и другие актёры.