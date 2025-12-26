В Петербурге прошел показ сериала о противостоянии КГБ и ЦРУ

«Сериал “Ничья в пользу КГБ” важен, прежде всего, как разговор о цене мира и личной ответственности. Это история о мужестве и отваге без внешнего пафоса — о людях, которые выполняли свой долг, понимая масштаб последствий каждого решения. Для нас было принципиально показать, что героизм часто проявляется не в громких победах, а в умении удержать баланс, сохранить хладнокровие и поставить общее выше личного. Такой взгляд на историю помогает зрителю иначе осмыслить прошлое и почувствовать связь поколений, напоминая, что безопасность страны и стабильность мира — результат ежедневного, незаметного труда», — отметила генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.