Вино, мандарины, ананас. Планируем фруктовую вечеринку на праздники

Новый год — это не только оливье и холодец, но еще и мандарины. А к каждому блюду на праздничном столе нужно свое винное сопровождение, вдруг оно останется последним или будете его доедать на следующий день. К тому же можно устроить легкую фруктовую вечеринку, ведь праздники длинные…
Выбрать вино к фруктам — сложная задача, сложнее, чем к оливье или селедке под шубой. Но все возможно, сказала aif.ru Александра Старикова, шеф-сомелье московского винного сервиса, и подробно объяснила, как сочетать зимние фрукты и вино, тихое и игристое.
«Сочетать вино с фруктами — одна из самых сложных задач, — пояснила сомелье. — Все дело в том, что во фруктах много сахара. В этом случае работает распространенное эногастрономическое правило: всякий раз, когда еда слаще вина, вино кажется нам более кислым и угловатым. Также во фруктах содержится большое количество кислот, и они тоже могут влиять на восприятие вкуса. Чтобы не разочароваться и не испортить себе праздник, нужно обратить внимание на ароматический профиль сортов винограда, используемых при изготовлении вина: в белых часто чувствуются цитрусовые, а в красных — ягоды».
Мандарины
Главный фрукт зимы и новогодних праздников. Сочетать мандарины с вином непросто: мешают яркая кислотность и летучие эфирные масла. Но есть вариант и на этот случай: оранжевые вина, сделанные из белых сортов и выдержанные на кожице. Например, оранжевый рислинг. Он способен, не тушуясь, выдержать мандариновый напор и при этом подчеркнуть сочность фрукта. Вместе они работают как универсальный улучшатель настроения: солнечное, терпкое и немного пряное сочетание.
Киви
Киви — один из немногих фруктов, сочетающих высокую кислотность с легкой сладостью и травянистыми нотами. Чтобы поддержать баланс, важно выбрать вино с похожим ароматическим профилем — совиньон блан из Новой Зеландии. У него в аромате много зеленого яблока, крыжовника и лайма, и в полусухом исполнении оно идеально компенсирует сладость киви. Такая пара получится яркой и свежей, как зимние воспоминания о летнем отпуске.
Банан
Бананы — полная противоположность киви: низкая кислотность, сильный спелый аромат и сладкая нежная текстура. Чтобы не перебить вкус, выберите легкое, ароматное и сладкое вино, например, жемчужное сладкое белое вино из муската родом из Пьемонта. Это сочетание можно подавать как десерт: никакого теста, только фрукты, крошечные пузырьки и характерные цветочные ноты.
Гранат
Формально гранат — ягода, но в нашем восприятии он давно стал зимним фруктом. В нем есть все: сладость, кислотность и легкая терпкость, и это сочетание делает гранат сложным партнером для вина. Оптимальное решение — выбрать напиток с похожим балансом вкусов, например, красное сладкое вино в стиле порто или венецианского речото. Такое вино подчеркнет фруктовые оттенки и добавит вкусу глубины. Согревающая, обнимающая природа порто делает эту пару идеальным выбором для зимнего вечера, например, в компании хорошей книги.
Ананас
Самый сложный из зимних фруктов. Ананас содержит рекордное количество кислот и ферментов, из-за которых многие вина начинают казаться резкими и отдают металлом, а такое не понравится никому. В то же время ананас отлично дружит с крепкими напитками. Например, венеcуэльский ром с тропическими и карамельными тонами станет ему идеальной парой: сладость рома смягчит кислотность ананаса, а экзотические ароматы, наоборот, усилят друг друга.
Зачем все это знать?
«Многие боятся экспериментов с вином и не идут в своем исследовании гастрономических сочетаний дальше проверенных принципов “красное — к мясу, белое — к рыбе”, — сокрушается Александра Старикова. — Но именно нестандартные пары помогают лучше понять, как работают в связке вкусы и ароматы. А самое приятное и интересное в том, что неудач на этом пути не бывает, и иногда не понравившееся сочетание расскажет о вине больше, чем удачное. Ведь идеальный пейринг — это не формула, а постоянный — и очень увлекательный — поиск».
Главное — помнить: не существует универсального вина, подходящего ко всему. Чем смелее ваши эксперименты, тем шире кругозор и глубже понимание того, как работают наши вкусовые рецепторы. И, возможно, именно в неожиданном и непредсказуемом сочетании вы найдете свой вкус праздника.