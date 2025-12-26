Вино, мандарины, ананас. Планируем фруктовую вечеринку на праздники

«Сочетать вино с фруктами — одна из самых сложных задач, — пояснила сомелье. — Все дело в том, что во фруктах много сахара. В этом случае работает распространенное эногастрономическое правило: всякий раз, когда еда слаще вина, вино кажется нам более кислым и угловатым. Также во фруктах содержится большое количество кислот, и они тоже могут влиять на восприятие вкуса. Чтобы не разочароваться и не испортить себе праздник, нужно обратить внимание на ароматический профиль сортов винограда, используемых при изготовлении вина: в белых часто чувствуются цитрусовые, а в красных — ягоды».