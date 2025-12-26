Назван окрашивающий зубы сильнее кофе напиток

По словам Цыбиной, все дело в том, что чай матча — это не настой, а порошок, размешанный в воде или молоке. «Мелкие частицы порошка с высокой концентрацией пигментов дольше держатся на поверхности зубов, особенно у их шеек и в межзубных промежутках, и прилипают к тонкой белковой пленке на этой зоне. Это делает налет более плотным и заметным», — объяснила стоматолог.