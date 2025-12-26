За пять месяцев омский долговой центр направил свыше 650 заявлений о банкротстве

Долговой центр был создан на базе Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Омской области. С 1 июля 2025 года новая структура была наделена полномочиями инициировать процедуры банкротства в отношении всех юридических лиц, зарегистрированных в СФО, и представлять интересы бюджета в арбитражных судах.