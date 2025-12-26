Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

УФНС по Омской области сообщила об итогах работы долгового центра за пять месяцев уходящего года.

Долговой центр был создан на базе Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Омской области. С 1 июля 2025 года новая структура была наделена полномочиями инициировать процедуры банкротства в отношении всех юридических лиц, зарегистрированных в СФО, и представлять интересы бюджета в арбитражных судах.

Как сообщили в УФНС, этой возможностью налоговики активно пользовались — за пять месяцев 2025 года в арбитражные суды было направлено свыше 650 заявлений о признании юридических лиц банкротами. Общая сумма требований к должникам по налоговым платежам составила 24,7 млрд рублей.

Кроме того ведомство сообщило о расширении функционала долгового центра — с 23 декабря он наделен полномочиями инициировать процедуру банкротства еще и в отношении физических лиц из десяти Сибирских регионов России.