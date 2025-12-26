Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске погибло больше 20 лебедей

Зоозащитники говорят о сливе нефтепродуктов, официально информацию не подтверждают.

Источник: «Биосфера Балтики»

В Балтийске за последние пару недель погибло больше 20 лебедей. О гибели птиц сообщает организация «Биосфера Балтики». По некоторым данным погибших по меньшей мере 28. Все они выпачканы в нефтепродуктах, обессилены и отравлены.

Волонтеры смогли спасти и доставить на базу 16 птиц, из них выжило только 8. Найдено было еще 20 трупов, почти половина — на Балтийской косе. Часть мертвых птиц смогли зафиксировать на фото, об остальных — только устная информация от очевидцев.

Источник слива нефтепродуктов пока не определен.

В Росприроднадзоре, откуда «Биосфере Балтики» пришел официальный письменный ответ, сообщили, что в Балтийске факты разлива нефтепродуктов и гибели птиц не зафиксированы по результатам выездного обследования специалистов 17 декабря, а «концентрация нефтепродуктов в природной воде незначительно превышает допустимые значения».