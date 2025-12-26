В Балтийске погибло больше 20 лебедей

Волонтеры смогли спасти и доставить на базу 16 птиц, из них выжило только 8. Найдено было еще 20 трупов, почти половина — на Балтийской косе. Часть мертвых птиц смогли зафиксировать на фото, об остальных — только устная информация от очевидцев.