В Балтийске погибло больше 20 лебедей

В Балтийске за последние пару недель погибло больше 20 лебедей. О гибели птиц сообщает организация «Биосфера Балтики». По некоторым данным погибших по меньшей мере 28. Все они выпачканы в нефтепродуктах, обессилены и отравлены.
Волонтеры смогли спасти и доставить на базу 16 птиц, из них выжило только 8. Найдено было еще 20 трупов, почти половина — на Балтийской косе. Часть мертвых птиц смогли зафиксировать на фото, об остальных — только устная информация от очевидцев.
Источник слива нефтепродуктов пока не определен.
В Росприроднадзоре, откуда «Биосфере Балтики» пришел официальный письменный ответ, сообщили, что в Балтийске факты разлива нефтепродуктов и гибели птиц не зафиксированы по результатам выездного обследования специалистов 17 декабря, а «концентрация нефтепродуктов в природной воде незначительно превышает допустимые значения».