Операторов связи обяжут маркировать международные звонки

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ предлагает обязать операторов связи маркировать международные звонки, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
В пятницу правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников.
«При установлении телефонного вызова с телефонного номера, не входящего в российскую систему и план нумерации, оператор подвижной радиотелефонной связи, на абонента которого завершается вызов, обязан при наличии технической возможности информировать такого абонента путем отображения на пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) информации о факте совершения указанного вызова с телефонного номера, не входящего в российскую систему и план нумерации», — сказано в пояснительной записке.