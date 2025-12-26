Ричмонд
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки

Внесенный в ГД проект обяжет операторов связи маркировать международные звонки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ предлагает обязать операторов связи маркировать международные звонки, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.

В пятницу правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников.

«При установлении телефонного вызова с телефонного номера, не входящего в российскую систему и план нумерации, оператор подвижной радиотелефонной связи, на абонента которого завершается вызов, обязан при наличии технической возможности информировать такого абонента путем отображения на пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) информации о факте совершения указанного вызова с телефонного номера, не входящего в российскую систему и план нумерации», — сказано в пояснительной записке.