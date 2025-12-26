Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 29 декабря 2025

Жители Правобережного, Ленинского и Октябрьского округов Иркутска временно останутся без отопления 29 декабря 2025 года. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, планируется провести ремонтные работы, чтобы избежать аварий в будущем.
Отключение отопления в Иркутске 29 декабря 2025.
— Проведём ремонт тепловой сети по улицам 5-й Армии, 50, Красных Мадьяр, 53, Набережная, 3, — уточняется в сообщении.
В Октябрьском районе тепла и горячейчас воды не будет с 10:00 до 17:30. В Правобережном районе жители дома № 50 на улице 5-й Армии будут без удобств с 10 утра до 18 вечера. В Ленинском районе отопление вернут уже к 16 часам. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 29 декабря 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей города.