В ГД внесли проект ограничения количества виртуальных сим-карт на человека

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Внесённым в Госдуму законопроектом по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников предлагается ограничить до 10 количество виртуальных сим-карт на одного гражданина РФ, следует из документа, который доступен в думской электронной базе.
Правительство РФ внесло в палату парламента второй пакет законодательных мер по противодействию онлайн- и телефонному мошенничеству.
«Абоненту — физическому лицу операторами связи в целях оказания услуг связи, оказываемых с использованием виртуальных телефонных станций, может быть выделено в совокупности не более десяти абонентских номеров», — сообщается в тексте законопроекта.