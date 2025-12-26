Ричмонд
В ГД внесли проект ограничения количества виртуальных сим-карт на человека

В ГД внесли проект ограничения количества виртуальных сим-карт на человека до 10.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Внесённым в Госдуму законопроектом по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников предлагается ограничить до 10 количество виртуальных сим-карт на одного гражданина РФ, следует из документа, который доступен в думской электронной базе.

Правительство РФ внесло в палату парламента второй пакет законодательных мер по противодействию онлайн- и телефонному мошенничеству.

«Абоненту — физическому лицу операторами связи в целях оказания услуг связи, оказываемых с использованием виртуальных телефонных станций, может быть выделено в совокупности не более десяти абонентских номеров», — сообщается в тексте законопроекта.