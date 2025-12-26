В ГД внесли проект ограничения количества виртуальных сим-карт на человека

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Внесённым в Госдуму законопроектом по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников предлагается ограничить до 10 количество виртуальных сим-карт на одного гражданина РФ, следует из документа, который доступен в думской электронной базе.