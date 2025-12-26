Запрет на пиротехнику вблизи жилых домов ввели в Нижегородской области

В период действия режима запрещено проводить массовые мероприятия на объектах с нарушениями пожарной безопасности. Также вводится строгий запрет на запуск салютов, ракетниц и других пиротехнических изделий III класса опасности ближе чем в 50 метрах от жилых домов высотой от трех этажей. Для использования фейерверков в каждом муниципалитете должны быть определены специальные площадки.