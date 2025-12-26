Запрет на пиротехнику вблизи жилых домов ввели в Нижегородской области

На территории Нижегородской области установлен особый противопожарный режим, который продлится до 11 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. Решение принято для обеспечения безопасности граждан во время новогодних и рождественских праздников.
В период действия режима запрещено проводить массовые мероприятия на объектах с нарушениями пожарной безопасности. Также вводится строгий запрет на запуск салютов, ракетниц и других пиротехнических изделий III класса опасности ближе чем в 50 метрах от жилых домов высотой от трех этажей. Для использования фейерверков в каждом муниципалитете должны быть определены специальные площадки.
Власти поручили профильным ведомствам организовать круглосуточные дежурства на праздничных локациях и обеспечить расчистку дорог и подъездов к пожарным гидрантам. Кроме того, родителям рекомендовано усилить контроль за детьми и не допускать бесконтрольного использования ими спичек и пиротехники во избежание несчастных случаев.