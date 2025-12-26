МЧС предупредило москвичей о сильном снеге и гололедице в выходные

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном снеге и гололедице с вечера субботы до утра воскресенья в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.
«В период с 20 часов 27 декабря до 10 часов 28 декабря на территории города Москвы ожидается снег, местами сильный; гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей быть внимательными за рулем и парковаться в безопасных местах, а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.