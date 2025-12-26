В Госдуму внесли проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск без зарплаты

«Законопроектом предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие право граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности», — сообщается в пояснительной записке к проекту.