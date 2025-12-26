Сколько в Крыму запасов воды к концу 2025 года

По словам завкафедрой химических технологий и водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ, профессора Ильи Николенко, крымские водохранилища естественного стока к 24 декабря успели наполниться на 4 млн кубометров.
Согласно мониторингу и расчетным данным, все показатели для Крыма в части наполнения водохранилищ сейчас идут по нисходящей кривой.
«За декабрь у нас удалось саккумулировать 88 млн кубометров воды в водохранилищах естественного стока. Максимальное наполнение было 224 млн, это примерно 88%, а минимальное — 35 млн. Среднемноголетнее — 132 миллиона. То есть сейчас у нас показатель (наполненности) между средним и минимальным», — сказал Николенко.
За 2025 год наполнение водохранилищ естественного стока в Крыму уменьшилось на 34 млн кубометров, и это с учетом притоков, что также указывает на неуклонное приближение к очередному маловодному году, добавил он.
«Поскольку мы потребляем примерно 10−12 млн кубометров из водохранилищ в месяц, общее потребление порядка 120 — 150 кубов, значит, были притоки», — отметил Николенко.
По словам директора научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолия Копачевского, к 1 января 2026 года в ключевых водохранилищах Симферополя (Аянское, Симферопольское и Партизанское), по расчетам, суммарно должно накопиться около 36 млн кубометров воды.
«В Аянском приток в декабре, по состоянию на 24 декабря, составил 871 тысячу кубометров, и можно ожидать, что до конца года поступит всего миллион. В Симферопольское поступило 1 млн 560 тысяч кубов, и до конца года ожидаем 2 миллиона. В Партизанское приток был 1,6 млн, и можно рассчитывать, что увеличится он до 2,3 млн до конца года», — уточнил Копачевский.
При этом очень беспокоит сегодня, по словам эксперта, Изобильненское водохранилище, питающее Алушту.
«На сегодняшний день там наполнение 19%, или 2,4 миллиона кубометров. Приток за 24 дня декабря составил 586 тысяч кубов. Притоки небольшие идут, и ожидаем, что к 1 января 2026 года общий декабрьский приток будет 757 тысяч кубов», — поделился данными Копачевский.
Исходя из общей динамики притоков, он приходит к выводу, что в перспективе в Крыму «еще несколько лет могут быть весьма засушливыми».
«И в этом отношении надо предпринимать определенные меры с экономией воды и рачительным ее использованием», — резюмировал эксперт.