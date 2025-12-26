Сколько в Крыму запасов воды к концу 2025 года

«В Аянском приток в декабре, по состоянию на 24 декабря, составил 871 тысячу кубометров, и можно ожидать, что до конца года поступит всего миллион. В Симферопольское поступило 1 млн 560 тысяч кубов, и до конца года ожидаем 2 миллиона. В Партизанское приток был 1,6 млн, и можно рассчитывать, что увеличится он до 2,3 млн до конца года», — уточнил Копачевский.