НЦЗПД предостерег белорусов от размещения фото с корпоратива в соцсетях

В НЦЗПД обратили внимание на то, что фото с корпоративных мероприятия в интернете могут нарушать закон Беларуси. И объяснили, может ли организация разместить ссылку на фотобанк с корпоративными фото на своем сайте, телеграм-канале или в соцсетях без согласия работников.