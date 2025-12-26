НЦЗПД предостерег белорусов от размещения фото с корпоратива в соцсетях

Белорусов предупредили, что публикация в соцсетях и фотобанках фото с корпоративов может нарушить закон. Подробнее сказали в Национальном центре защиты персональных данных.
В НЦЗПД обратили внимание на то, что фото с корпоративных мероприятия в интернете могут нарушать закон Беларуси. И объяснили, может ли организация разместить ссылку на фотобанк с корпоративными фото на своем сайте, телеграм-канале или в соцсетях без согласия работников.
В центре указали, что публикация фото на сайте компании и в открытых аккаунтах в соцсетях нарушает закон, так как является распространением персональных данных.
— Если фотобанк (ссылка) размещен в закрытом корпоративном аккаунте — распространения нет, — отметили в пресс-службе.
При этом всегда остаются риски трансграничной передачи данных из-за отсутствия должной защиты.
Безопасным вариантом публикации фото с корпоратива без нарушений станет их размещение во внутренней корпоративной сети.
Кроме того, в Беларуси фото с мероприятия могут публиковаться на сайте компаний или в их соцсетях в качестве новостного контента. Для этого отдельное согласие не требуется.
— Исключение: если работник просит его лично не фотографировать — просьбу нужно удовлетворить, — указали в НЦЗПД.
