В Театре Пушкина отменили все спектакли 29 декабря

«Ранее назначенные на 29 декабря показы спектакля “Эта прекрасная жизнь” и “Макбет. Кабаре” отменяются. Возврат денежных средств за билеты будет произведен автоматически. Билеты, приобретенные в кассе, подлежат возврату в кассу театра до 12 января», — указано в сообщении.