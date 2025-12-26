Ричмонд
В Театре Пушкина отменили все спектакли 29 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Показы спектаклей «Эта прекрасная жизнь» и «Макбет. Кабаре» в Театре им. Пушкина отменили. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Источник: РИА "Новости"

«Ранее назначенные на 29 декабря показы спектакля “Эта прекрасная жизнь” и “Макбет. Кабаре” отменяются. Возврат денежных средств за билеты будет произведен автоматически. Билеты, приобретенные в кассе, подлежат возврату в кассу театра до 12 января», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29 числа в театре пройдет прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой. Актриса не была задействована в отмененных спектаклях. Алентова умерла 25 декабря после прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Дата и место похорон пока неизвестны.