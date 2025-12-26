Ричмонд
В Казани стоимость школьного питания вырастет с 1 января 2026 года

Цена завтрака увеличится с 43 до 45 рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года в школах Казани произойдет подорожание питания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Согласно опубликованному документу, цена завтрака увеличится с 43 до 45 рублей, стоимость супа — с 20 до 21 рубля. Комплексный обед станет дороже на 3 рубля и будет стоить 66 рублей вместо 63. Система питания по принципу свободного выбора также подорожает — с 89 до 93 рублей.

Новые цены вступят в силу в начале следующего года. Подобные изменения, как правило, связаны с ростом затрат на продукты и услуги столовых. Родителям и опекунам учащихся рекомендуется учитывать эти корректировки при планировании бюджета на будущий год.

Напомним, в школах Татарстана из-за гриппа и ОРВИ на разобщение отправили 99 классов. К таким мерам прибегли в 30 образовательных учреждениях.