Пермские врачи спасли подростка с редким заболеванием кожи

В краевом минздраве уточнили, что при такой патологии любое прикосновение к телу пациента вызывает образование пузырей, кожа отслаивается и снимается словно чулок. В результате в какой-то момент девочка оказалась без 95% кожного покрова. Она была перемещена в реанимацию. Ей все время требовались обезболивающие, потому что любое прикосновение доставляло боль. Перевязку пациентке делала команда из 10 человек, так как процедуру нужно было проводить быстро, точно, с минимумом прикосновений. Для лечения девочки врачи подняли всю отечественную и зарубежную литературу, но описанных аналогичных случаев не нашли.