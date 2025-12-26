Нижегородцев предупредили о напитках с ацетоном

В Нижегородской области специалисты дали рекомендации по проверке качества напитков после их пропажи с полок крупных торговых сетей. Об этом сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека». Алексей Никонов подчеркивает, что основной риск связан с возможным попаданием в продукцию ацетона или остатков моющих средств в процессе производства.
Для обеспечения безопасности потребителям советуют проводить проверку органолептическим методом: если от напитка исходит запах лака или растворителя, а вкус кажется резким и специфическим, употреблять его категорически нельзя. Попадание посторонних химических веществ чаще всего происходит из-за сбоев в системе фильтрации воды или при некачественной дезинфекции оборудования на заводах.
Отмечается, что натуральные компоненты растительных напитков не могут сами по себе вырабатывать ацетон в опасных концентрациях. Таким образом, любое наличие химического запаха свидетельствует о внешнем загрязнении продукции. При обнаружении подобных дефектов рекомендуется немедленно прекратить употребление продукта.