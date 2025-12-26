Нижегородцев предупредили о напитках с ацетоном

Для обеспечения безопасности потребителям советуют проводить проверку органолептическим методом: если от напитка исходит запах лака или растворителя, а вкус кажется резким и специфическим, употреблять его категорически нельзя. Попадание посторонних химических веществ чаще всего происходит из-за сбоев в системе фильтрации воды или при некачественной дезинфекции оборудования на заводах.