Легендарный экс-защитник омского «Авангарда» возглавил сибирскую команду ВХЛ.
Он сменил в Красноярске Льва Бердичевского.
Красноярский ХК «Сокол» сменил главного тренера, в результате команду возглавил омский специалист, бывший защитник «Авангарда» Юрий Панов. Он назначен пока с формулировкой «исполняющий обязанности главного тренера».
О кадровом решении объявила пресс-служба самого «Сокола». С предыдущим наставником, Львом Бердичевским, расторгли контракт по соглашению сторон. Подробных причин она не назвала.
Юрий Панов начал тренерскую карьеру как один из ассистентов главного в «Авангарде». Далее он руководил в МХЛ «Омскими Ястребами», в ВХЛ — «Динамо-Балашиха» и «Молотом».
Напомним, как игрок Панов составлял в составе «Авангарда» грозное звено с Сушинским, Затонским и Якубовым (а затем Прокопьевым), много сезонов державшее омский клуб в стане лидеров российского хоккея.
Ранее мы писали, как оценил победу «ястребов» над «Нефтехимиком» форвард Василий Пономарев.