Прислушались к горожанам: сквер в центре Уфы официально назвали в честь Мустая Карима

В Уфе подведены итоги общественного обсуждения, в ходе которого горожане решали судьбу названия сквера на пересечении улиц Кирова и Мустая Карима. Абсолютное большинство участников опроса поддержало присвоение зеленой зоне имени народного поэта Башкирии.
Голосование проводилось на официальном опросном портале города. По его результатам, за официальное наименование «Сквер Мустая Карима» высказались 98% участников (421 человек). Против идеи проголосовали лишь 2% (восемь человек).
Как отмечают в пресс-службе городской администрации, для уфимцев территория давно стала «сквером Мустая Карима», и теперь народное название будет закреплено официально. С учетом мнения жителей экспертная комиссия приступила к подготовке проекта решения для рассмотрения депутатами Городского Совета Уфы. После утверждения новое официальное название появится во всех государственных реестрах и документах.
