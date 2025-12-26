Прислушались к горожанам: сквер в центре Уфы официально назвали в честь Мустая Карима

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, для уфимцев территория давно стала «сквером Мустая Карима», и теперь народное название будет закреплено официально. С учетом мнения жителей экспертная комиссия приступила к подготовке проекта решения для рассмотрения депутатами Городского Совета Уфы. После утверждения новое официальное название появится во всех государственных реестрах и документах.