Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Озерска отметила 100-летие

Поздравления принимает труженица тыла Людмила Соколова.

Источник: правительство Калининградской области

Труженица тыла, жительница Озерска Людмила Андреевна Соколова отметила 100-летие. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, у Людмилы Андреевны два сына, трое внуков и четверо правнуков.

Людмила Соколова родилась в Ивановской области, в годы Великой Отечественной войны работала на ткацкой фабрике. Девушка изготавливала медицинские бинты, а между сменами разгружала баржи с углем и дровами.

В Озерск приехала в 1947 году в числе первых переселенцев. Трудилась на санэпидстанции, в Некрасовском фельдшерском пункте и в районной больнице.