Жительница Озерска отметила 100-летие

Труженица тыла, жительница Озерска Людмила Андреевна Соколова отметила 100-летие. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, у Людмилы Андреевны два сына, трое внуков и четверо правнуков.
Людмила Соколова родилась в Ивановской области, в годы Великой Отечественной войны работала на ткацкой фабрике. Девушка изготавливала медицинские бинты, а между сменами разгружала баржи с углем и дровами.
В Озерск приехала в 1947 году в числе первых переселенцев. Трудилась на санэпидстанции, в Некрасовском фельдшерском пункте и в районной больнице.