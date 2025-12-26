Пятничные пробки в Уфе: уровень заторов приблизился к 9 баллам

Сегодня вечером, 26 декабря, в Уфе вновь наблюдается сложна дорожная ситуация. Сервис «Яндекс. Пробки» зафиксировал образование плотных заторов — 9 баллов из 10. Пробки охватили большинство ключевых магистралей и центральных улиц города.
Наиболее сложная обстановка наблюдалась на проспекте Октября, бульваре Ибрагимова, Уфимском шоссе, а также на улицах Софьи Перовской, Мубарякова, Бельской, Пугачева, Воровского, Менделеева, Сочинской, Бакалинской, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагита Агиша, 50-летия Октября, Карла Маркса, Большой Гражданской, Аксакова, Ленина Седова, Сельской Богородской, Новоженова, Трамвайной, Вологодской, Первомайской, Интернациональной, Комсомольской, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградской, Бабушкина и Пархоменко.
Прогнозируется, что к 20:00 вечера ситуация на дорогах столицы Башкирии постепенно нормализуется, и интенсивность движения снизится.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.