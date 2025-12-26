Предложено разрушать загрязняющие Мировой океан антибиотики с помощью плазмы

Авторами исследования выступили специалисты факультета почвоведения МГУ с учеными из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ) и Института Африки РАН. Они представили возможные способы разрушения фармпрепаратов, попадающих со стоками в морскую воду. Антибиотики нарушают баланс морской флоры и фауны и способствуют появлению бактерий, устойчивых к лекарствам, что осложняет лечение болезней у людей и животных.