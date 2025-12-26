В сочинский заповедник привезли двух котят европейской рыси

Малыши появились в вольерном комплексе «Лаура». Родились они в Подмосковье. После того, как их купил заповедник, за ними отправили зверовод вольерного комплекса, чтобы в дороге за котятами был должный присмотр, и рысята быстрее начали привыкать к новым «родителям».