В сочинский заповедник привезли двух котят европейской рыси, сообщает пресс-служба ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова».
Малыши появились в вольерном комплексе «Лаура». Родились они в Подмосковье. После того, как их купил заповедник, за ними отправили зверовод вольерного комплекса, чтобы в дороге за котятами был должный присмотр, и рысята быстрее начали привыкать к новым «родителям».
Они прошли карантин, обследование и получили прививки. Для рысят подготовили вольер с двумя домиками, переходами, лазалками и зоной отдыха с качелями и подвесами.
Самцу 5,5, а самке 7 месяцев. Они не родственники, и в будущем смогут создать пару. Имен у рысят еще нет.
Напомним, в национальном парке Сочи в фотоловушку попала редкая рысь. Рысь — самое грациозное и опасное животное из семейства кошачьих. На Кавказе обитает только один подвид рыси — кавказский, или по-научному Lynx lynx dinniki Satunin.