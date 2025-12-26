Ученые назвали полигон УК ПЖКХ основным источником запаха на севере Казани

Полигон твердых коммунальных отходов ООО «УК ПЖКХ» является одним из основных источников неприятного запаха, который жители ощущают в северных и северо-западных районах Казани. Об этом свидетельствуют результаты научно-исследовательских работ, проведенных ведущими российскими институтами.
Исследователи обнаружили спектр из 273 пахучих загрязняющих веществ и выявили дополнительные неучтенные источники загрязнения воздуха. Министр экологии Татарстана Александр Шадриков отметил, что с момента закрытия полигона количество жалоб от горожан сократилось в 2,8 раза, а число случаев превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе уменьшилось в 8,6 раза. Это демонстрирует положительную динамику, однако проблема требует дальнейшего решения.
На объекте зафиксировано 15 источников выбросов, большинство из которых являются неорганизованными, то есть загрязняющие вещества поступают в атмосферу со всей территории полигона.
Ранее казанский «Водоканал» опубликовал фотографии огромного мусорного кома, извлеченного из канализационного коллектора во время реконструкции. Образование, состоявшее из влажных салфеток и бытового мусора, создало серьезную угрозу для работы системы водоотведения.