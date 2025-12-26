Ученые назвали полигон УК ПЖКХ основным источником запаха на севере Казани

Исследователи обнаружили спектр из 273 пахучих загрязняющих веществ и выявили дополнительные неучтенные источники загрязнения воздуха. Министр экологии Татарстана Александр Шадриков отметил, что с момента закрытия полигона количество жалоб от горожан сократилось в 2,8 раза, а число случаев превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе уменьшилось в 8,6 раза. Это демонстрирует положительную динамику, однако проблема требует дальнейшего решения.