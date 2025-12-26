Два новых кузова трамвая поступили в Иркутск

В 2023 и 2024 годах МУП начал закупать отдельные кузова трамваев вместо целых вагонов. Сотрудники предприятия самостоятельно устанавливали эти кузова на тележки, которые также были собраны своими силами. Такой метод позволил снизить расходы, так как цена нового трамвая значительно выше. В этом году удалось купить еще четыре таких вагона.