Два новых кузова трамвая поступили в Иркутск

В Иркутск поступили два новых кузова трамвая. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, специалисты заранее собрали тележки из новых запчастей. Уже установили на них кузова. В Новом году представители завода-изготовителя проведут технологическое подключение.
— После этого трамваи пройдут техосмотр и обкатку по всем маршрутам. А это около 50−70 километров, только потом они выйдут на маршрутную линию, — объяснил директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.
Важно, что у нового трамвая переменный уровень пола. Это сделано с комфортом для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками.
В 2023 и 2024 годах МУП начал закупать отдельные кузова трамваев вместо целых вагонов. Сотрудники предприятия самостоятельно устанавливали эти кузова на тележки, которые также были собраны своими силами. Такой метод позволил снизить расходы, так как цена нового трамвая значительно выше. В этом году удалось купить еще четыре таких вагона.