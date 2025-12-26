Правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети.
«Целью является комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий», — говорится в пояснительной записке.
Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко, законопроект включает около 20 предложений, среди них:
— маркировка операторами связи международных звонков;
— взаимодействие мобильных операторов, кредитных организаций и госорганов через ГИС «Антифрод»;
— ограничение количества виртуальных сим-карт до десяти на человека;
— введение детских сим-карт;
— внесудебная блокировка фишинговых сайтов и порталов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих информацию о продаже несертифицированных средств связи;
— восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами, в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;
— ограничение количества банковских карт до 20 штук на человека.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.