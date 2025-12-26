Ричмонд
23-летний новосибирец лишил отца погибшего участника СВО 12,5 млн рублей: парня отправили в СИЗО

В Башкирии арестовали парня, обокравшего отца погибшего участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесена мера пресечения фигуранту уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, суд с учетом позиции надзорного ведомства заключил под стражу почти на два месяца (до 17 февраля) 23-летнего жителя Новосибирска.

Согласно версии следствия, молодой человек является участником преступной группы, обманувшей 66-летнего жителя Нефтекамска. Злоумышленники по телефону представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили пенсионера, что он якобы финансирует незаконную деятельность. Для «сохранения» денег они потребовали передать наличные курьеру.

Этой осенью, 10 октября, обвиняемый дважды приезжал к дому потерпевшего и забирал у него деньги. Всего мужчина отдал мошенникам 12,5 миллионов рублей. Эти деньги он в свое время получил за сына, который погиб в ходе специальной военной операции.

