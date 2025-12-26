23-летний новосибирец лишил отца погибшего участника СВО 12,5 млн рублей: парня отправили в СИЗО

Этой осенью, 10 октября, обвиняемый дважды приезжал к дому потерпевшего и забирал у него деньги. Всего мужчина отдал мошенникам 12,5 миллионов рублей. Эти деньги он в свое время получил за сына, который погиб в ходе специальной военной операции.