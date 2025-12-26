В Курске открыли скульптуру Аркадия Гайдара с тимуровцами

«Его герои приходили на помощь к семьям фронтовиков, ровно так же как и сегодняшние волонтёры поддерживают семьи участников СВО, участвуют в гуманитарных миссиях, прикрывают тыл. Поэтому мы отмечаем сегодня не просто юбилей тимуровского, но и волонтёрского движения в стране. Важно, что идея создания памятника принадлежит нынешним тимуровцам: её озвучила Катя из Льгова — активистка “Движения первых”. А сама скульптура — подарок курянам от самарцев. Фильм “Тимур и его команда” был снят в Куйбышеве (ныне Самара). И эта творческая связь наших регионов сегодня стала ещё крепче», — отметил Хинштейн.