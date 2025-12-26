Мухаметшин: главная задача Татарстана — защитить людей от агрессивных собак

Председатель Госсовета региона заявил, что ответственность за появление собак на улице лежит исключительно на человеке. В этой сфере необходимо навести порядок. Он признал, что идеального законодательного решения, полностью исключающего случаи нападений, пока не найдено, но выбор в пользу защиты жизни и здоровья граждан является приоритетом.