Мухаметшин: главная задача Татарстана — защитить людей от агрессивных собак

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал принятие республикой законодательных мер по обращению с безнадзорными животными. На итоговой пресс-конференции Мухаметшин подчеркнул, что ключевой целью новых норм не является умерщвление собак, а обеспечение безопасности людей, особенно детей, от нападений стай бездомных животных.
Спикер отметил, что парламент республики, как и федеральные депутаты, ищет сбалансированное решение этой сложной проблемы, изучая опыт других регионов России. По мнению Мухаметшина, стержневым направлением должно стать повышение ответственности владельцев животных, которые, заводя питомца, обязаны заботиться о нём и контролировать его поведение.
Председатель Госсовета региона заявил, что ответственность за появление собак на улице лежит исключительно на человеке. В этой сфере необходимо навести порядок. Он признал, что идеального законодательного решения, полностью исключающего случаи нападений, пока не найдено, но выбор в пользу защиты жизни и здоровья граждан является приоритетом.
Напомним, на заседании Госсовета Татарстана приняли важный законопроект, который изменит правила работы с бездомными животными. Оно дает разрешение усыплять бродячих собак.