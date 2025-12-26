Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мухаметшин: главная задача Татарстана — защитить людей от агрессивных собак

Председатель Госсовета республики отметил, что власти ищут решение этой сложной проблемы.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал принятие республикой законодательных мер по обращению с безнадзорными животными. На итоговой пресс-конференции Мухаметшин подчеркнул, что ключевой целью новых норм не является умерщвление собак, а обеспечение безопасности людей, особенно детей, от нападений стай бездомных животных.

Спикер отметил, что парламент республики, как и федеральные депутаты, ищет сбалансированное решение этой сложной проблемы, изучая опыт других регионов России. По мнению Мухаметшина, стержневым направлением должно стать повышение ответственности владельцев животных, которые, заводя питомца, обязаны заботиться о нём и контролировать его поведение.

Председатель Госсовета региона заявил, что ответственность за появление собак на улице лежит исключительно на человеке. В этой сфере необходимо навести порядок. Он признал, что идеального законодательного решения, полностью исключающего случаи нападений, пока не найдено, но выбор в пользу защиты жизни и здоровья граждан является приоритетом.

Напомним, на заседании Госсовета Татарстана приняли важный законопроект, который изменит правила работы с бездомными животными. Оно дает разрешение усыплять бродячих собак.