Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов открыл станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» для пассажиров

В Петербурге днем 26 декабря состоялась торжественная церемония открытия станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная», которые входят в состав первого участка шестой линии метро.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ходе открытия губератор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский перерезали красную ленту, после чего отправились по эскалатору вниз и вместе с журналистами проинспектировали новые станции, в том числе поезда «Балтиец». После успешной проверки «Путиловской» и «Юго-Западной» разрешили пользоваться пассажирам.

К 2035 году в Петербурге обещают открыть 14 станций. В течение трех лет на строительство выделят 217 млрд рублей, из которых в 2026 году предусмотрено 51 млрд, из которых на «Юго-Западную» потратят запланировано 15,1 млрд рублей, хотя все работы к тому времени должны быть завершены. На 2027 год под строительство предусмотрено 80 млрд рублей, а на 2028 год — 86,3 млрд рублей.

По плану, возведение «Улицы Доблести» запланировано на 2028 год, на 2029 год — «Богатырской», «Каменки» и выхода со станции «Театральная». В 2030 году откроют «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную».

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше