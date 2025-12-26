Беглов открыл станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» для пассажиров

К 2035 году в Петербурге обещают открыть 14 станций. В течение трех лет на строительство выделят 217 млрд рублей, из которых в 2026 году предусмотрено 51 млрд, из которых на «Юго-Западную» потратят запланировано 15,1 млрд рублей, хотя все работы к тому времени должны быть завершены. На 2027 год под строительство предусмотрено 80 млрд рублей, а на 2028 год — 86,3 млрд рублей.