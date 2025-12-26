Ричмонд
В омском правительстве утвердили размер платы за капремонт на 2026 год

Размер платежей значительно вырастет в домах с лифтом.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Омской области утвердили размер платы за капитальный ремонт на 2026-й год. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Дмитрий Ушаков.

Как следует из документа, больше всего подорожают взносы за капремонт для жильцов многоквартирных домов, оборудованных лифтом. Для них размер взносов увеличится до 15, 3 рублей за квадратный метр. В домах без подъемников — до 13, 27 рублей за кв. метр.

До конца 2025 года размер взноса за капремонт в Омске составляет 12,76 рублей за квадрат.

Ранее «КП Омск» писала, как в 2026 году изменятся коммунальные тарифы.